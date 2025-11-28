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Восьмая лента многосерийного эпоса Светланы Дружининой, посвящённого династии Романовых. В 1731 году Анна Иоанновна огласила свою волю, назначив наследника ещё при жизни. Единственной отрадой для безмерно одинокой императрицы стала её племянница Анна Леопольдовна, на чьи хрупкие плечи лёг груз непомерной ответственности. Анна должна была родить сына, который унаследует Российскую корону. Повзрослев, завидная невеста была втянута в эпицентр дворцовых интриг, где каждый хотел отхватить свой кусок пирога. Но самым опасным хищником оказался саксонский посланник, искуситель Мориц Линар.