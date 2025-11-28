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Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу
Киноафиша Фильмы Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу

, 2011
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу
Россия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу

О фильме

Восьмая лента многосерийного эпоса Светланы Дружининой, посвящённого династии Романовых. В 1731 году Анна Иоанновна огласила свою волю, назначив наследника ещё при жизни. Единственной отрадой для безмерно одинокой императрицы стала её племянница Анна Леопольдовна, на чьи хрупкие плечи лёг груз непомерной ответственности. Анна должна была родить сына, который унаследует Российскую корону. Повзрослев, завидная невеста была втянута в эпицентр дворцовых интриг, где каждый хотел отхватить свой кусок пирога. Но самым опасным хищником оказался саксонский посланник, искуситель Мориц Линар.

В ролях

Снежанна Полежаева
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Наталия Егорова
Наталия Егорова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Екатерина Никитина
Екатерина Никитина
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2011

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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