Постер мультфильма Голго 13: профессионал
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
2 постера
Киноафиша Фильмы Голго 13: профессионал

Голго 13: профессионал

Gorugo 13 18+
О фильме

1980-е годы. Того Дьюк, известный под кодовым именем «Голго 13» — профессиональный киллер. У него нет пристрастий и предрассудков. За миллион долларов он готов убить любого. Независимо от политических взглядов, возраста и охраны. Его трудно найти и еще сложнее выследить. Впрочем, чтобы отомстить за смерть от рук киллера, можно нанять другого киллера…
Страна Япония
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1983
Сборы в мире $87
Производство Toho-Towa, TMS Entertainment, Filmlink International
Другие названия
Gorugo 13, Golgo 13, Golgo 13: The Professional, The Professional: Golgo 13, Golgo 13: El profesional, Golgo 13 the Profesional, Golgo 13: Il professionista, Golgo 13: O profissional, Golgo 13: Profesjonalista, The Professional, Голго 13: Професионалистът, Голго 13: профессионал, Голго-13: Профи, ゴルゴ13
Режиссер
Осаму Дэдзаки
В ролях
Тэцуро Сагава
Toshiko Fujita
Косэй Томита
Косэй Томита
Киёси Кобаяси
Reiko Mutô
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

Цитаты
[в то время как Леонард Доусон совершает самоубийство, бросившись насмерть, звучит последнее письмо Роберта]
Robert Dawson Отец... прости меня за то, что мне приходится оставить своё последнее послание вот так. Клянусь, это будет моё первое и единственное неповиновение тебе. Отец, спасибо за ту огромную любовь, которую ты дарил мне в течение 29 лет. Я до сих пор помню свой шестой день рождения, когда ты испёк единственный торт, который когда‑либо делал для меня. Он был восхитителен. Я также помню мой выпускной в старшей школе, когда ты пролил единственные слёзы ради меня — я был бесконечно благодарен. И спасибо тебе за всю ту доброту к моей жене Лоре и к моей дочери Эмили. Отец... я знаю, какие у тебя были невероятно высокие надежды на меня, и то, что я оказался неспособен их оправдать и вынужден был оттолкнуть эти ожидания, причинило мне невыносимую боль. Видишь ли, отец... у меня не хватило мужества покончить с собой самому. Поэтому я решил попросить кого-то другого убить меня. Я верю... он справится. Моему великому отцу, императору нефтяной империи, Леонарду Доусону. От твоего непослушного сына, Роберта.
Кадры из мультфильма
