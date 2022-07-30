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Фильмография
Киёси Кобаяси
Kiyoshi Kobayashi
Киноафиша
Персоны
Киёси Кобаяси
Киёси Кобаяси
Kiyoshi Kobayashi
Дата рождения
11 января 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 июля 2022
Место рождения
Nezu, Япония
Популярные фильмы
6.9
Люпен III: Первый
(2019)
0.0
Тетрадь смерти
(2006)
Фильмография Киёси Кобаяси
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2019
2006
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.9
Люпен III: Первый
Lupin III: The First
боевик, приключения, анимация, аниме
2019, Япония
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма
2006, Япония
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