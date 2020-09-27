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Косэй Томита
Kosei Tomita
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Косэй Томита
Косэй Томита
Kosei Tomita
Дата рождения
4 февраля 1936
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
27 сентября 2020
Место рождения
Префектура Токио, Япония
Популярные фильмы
7.3
Летающий корабль-призрак
(1969)
Фильмография Косэй Томита
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Приключения
Фантастика
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Летающий корабль-призрак
Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме
1969, Япония
Смотреть трейлер
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