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8.1
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Paddington and the Cold Snap
8.1
Paddington and the Cold Snap
, 1976
Paddington and the Cold Snap
Великобритания / анимация, семейный / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.1
В ролях
Майкл Хордерн
Narrator
Режиссер
Ivor Wood
Сценарист
Майкл Бонд
Композитор
Херберт Чэппелл
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
21 минута
Год выпуска
1976
Производство
FilmFair
Другие названия
Paddington and the Cold Snap
Еще
Рейтинг мультфильма
8.1
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о мультфильме
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Майкл
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