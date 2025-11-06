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Постер мультфильма Paddington and the Cold Snap
8.1
Киноафиша Фильмы Paddington and the Cold Snap
8.1

Paddington and the Cold Snap

, 1976
Paddington and the Cold Snap
Великобритания / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Paddington and the Cold Snap
8.1

В ролях

Майкл Хордерн
Narrator
Режиссер Ivor Wood
Сценарист Майкл Бонд
Композитор Херберт Чэппелл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 1976
Производство FilmFair
Другие названия
Paddington and the Cold Snap

Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о мультфильме

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