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The Species
США / драма / 18+

В ролях

Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Charles Darwin
Том Холландер
Том Холландер
Marshall Winwick
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Emma Darwin
Билли Хоул
Билли Хоул
George Darwin
Шарлотта Ремплоинг
Emma Darwin
Миа Маккенна-Брюс
Миа Маккенна-Брюс
Jane
Charlotte Dauphin
Marion
Режиссер Джастин Чадвик
Сценарист Jacob Killion
Композитор Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Taylor Lane Productions, Aloe Entertainment, Dauphin Films
Другие названия
The Species

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 ноября 2025

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