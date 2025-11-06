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The Species
США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Энтони Хопкинс
Charles Darwin
Том Холландер
Marshall Winwick
Шарлотта Рэмплинг
Emma Darwin
Билли Хоул
George Darwin
Шарлотта Ремплоинг
Emma Darwin
Миа Маккенна-Брюс
Jane
Charlotte Dauphin
Marion
Режиссер
Джастин Чадвик
Сценарист
Jacob Killion
Композитор
Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Taylor Lane Productions, Aloe Entertainment, Dauphin Films
Другие названия
The Species
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Обновлено 6 ноября 2025
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