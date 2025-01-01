Бывший спецагент Джун мечтал о спокойной жизни и нашёл её в создании комиксов. Вебтун о неуязвимом киллере прославил Джуна, но, к сожалению, второй сезон обернулся провалом и насмешками. Всё изменилось, когда некто занялся организацией серии терактов, в точности повторяющих события новых глав вебтуна. Подозрения Национальной разведывательной службы падают на самого автора: уж слишком многое совпадает. Теперь Джуну предстоит доказать свою невиновность и вновь использовать навыки из прошлой жизни, чтобы остановить преступников, которые решили превратить его вымысел в смертельную реальность.