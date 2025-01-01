Меню
Постер фильма Хитмен 2
1 постер
Хитмен 2

Hiteumaen 2
О фильме

Бывший спецагент Джун мечтал о спокойной жизни и нашёл её в создании комиксов. Вебтун о неуязвимом киллере прославил Джуна, но, к сожалению, второй сезон обернулся провалом и насмешками. Всё изменилось, когда некто занялся организацией серии терактов, в точности повторяющих события новых глав вебтуна. Подозрения Национальной разведывательной службы падают на самого автора: уж слишком многое совпадает. Теперь Джуну предстоит доказать свою невиновность и вновь использовать навыки из прошлой жизни, чтобы остановить преступников, которые решили превратить его вымысел в смертельную реальность.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $17 851 699
Производство Studio Target, Very Good Studio
Другие названия
Hiteumaen 2, Hitman 2, Hitman: Agent Jun 2, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài, 大畫特務2
Режиссер
Won-sub Choi
В ролях
Квон Сан-у
Ли Джи-вон
Чон Джун-хо
Хвану Сыль-хе
Ли И-гён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Хитмен 2
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
