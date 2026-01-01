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Ли И-гён Lee Yi-gyeong
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Ли И-гён

Lee Yi-gyeong

Дата рождения
8 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

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Напарники (2018)

Фильмография Ли И-гён

Хитмен 2 5.6
Хитмен 2 Hiteumaen 2
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драма, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
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Тайный королевский инспектор 7.2
Тайный королевский инспектор
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Хитмен 6.4
Хитмен Hiteumaen
боевик, комедия 2020, Южная Корея
Смех в Вайкики 8.1
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