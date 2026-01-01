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Фильмография
Ли И-кён
Lee Yi-kyeong
Киноафиша
Персоны
Ли И-кён
Ли И-кён
Lee Yi-kyeong
Дата рождения
8 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Смех в Вайкики
(2018)
8.0
Два сапога – пара
(2017)
8.0
Напарники
(2018)
Фильмография Ли И-кён
5.6
Хитмен 2
Hiteumaen 2
боевик, комедия
2025, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Выходи замуж за моего супруга
драма, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Давай поженимся
драма, комедия, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Мужик-медведь
Ungnami
боевик, комедия
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.2
Тайный королевский инспектор
комедия, детектив, исторический, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Хитмен
Hiteumaen
боевик, комедия
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама
2018, Южная Корея
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