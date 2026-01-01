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Ли И-кён Lee Yi-kyeong
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Ли И-кён

Lee Yi-kyeong

Дата рождения
8 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Чхонджу, Республика Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики (2018)
Два сапога – пара 8.0
Два сапога – пара (2017)
Напарники 8.0
Напарники (2018)

Фильмография Ли И-кён

Хитмен 2 5.6
Хитмен 2 Hiteumaen 2
боевик, комедия 2025, Южная Корея
Выходи замуж за моего супруга 7.5
Выходи замуж за моего супруга
драма, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Посмотри на меня 6.5
Посмотри на меня
триллер, мистика, дорама 2024, Южная Корея
Давай поженимся 6.3
Давай поженимся
драма, комедия, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Мужик-медведь 5.1
Мужик-медведь Ungnami
боевик, комедия 2023, Южная Корея
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Тайный королевский инспектор 7.2
Тайный королевский инспектор
комедия, детектив, исторический, дорама 2020, Южная Корея
Хитмен 6.4
Хитмен Hiteumaen
боевик, комедия 2020, Южная Корея
Смех в Вайкики 8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама 2018, Южная Корея
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