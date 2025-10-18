Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма The Metropolitan Opera: La Sonnambula
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы The Metropolitan Opera: La Sonnambula

The Metropolitan Opera: La Sonnambula

The Metropolitan Opera: La Sonnambula
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна США
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 октября 2025
Дата выхода
18 октября 2025 Исландия Allowed
18 октября 2025 Латвия U
18 октября 2025 Литва N13
18 октября 2025 Сербия o.A.
18 октября 2025 Финляндия Luok_vap
Режиссер
Роландо Вильясон
В ролях
Александр Виноградов
Sydney Mancasola
Xabier Anduaga
Надин Сьерра
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше