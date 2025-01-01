Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
L'aventura
комедия
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$106 376
Производство
Atelier de Production, Tourne Films, TV5MONDE
Другие названия
Режиссер
Sophie Letourneur
В ролях
Филипп Катрин
Sophie Letourneur
Bérénice Verne
Esteban Melero
Рейтинг фильма
6.4
10
голосов
6.4
IMDb
