Постер фильма Миллион
1 постер
Киноафиша Фильмы Миллион

Миллион

Million 18+
Страна Чехия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Чехия
Сборы в мире $628 657
Производство Orbis Pictures Film
Другие названия
Milion, Miliónové dedičstvo
Режиссер
Rudolf Merkner
В ролях
Габриэла Марчинкова
Габриэла Марчинкова
Иржи Лабус
Томаш Вебер
Дениза Несвачилова
Томаш Клус
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
