Страна Япония
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 сентября 2025
Дата выхода
8 сентября 2025 Литва N13
3 октября 2025 Сербия o.A.
3 октября 2025 Хорватия
Сборы в мире $902 656
Производство Chûôkôron Shinsha, Futabasha, TMS Entertainment
Другие названия
Rupan Sansei za Mûbî Fujimi no Ketsuzoku, LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族, Lupin the IIIrd the Movie: Bloodline of Immortality, Lupin the IIIrd the Movie: la lignée immortelle, 魯邦三世 不死身的血族
Режиссер
Такеши Койке
В ролях
Канъити Курита
Такая Хаси
Akio Hirose
Mizukawa Katamari
Аиносукэ Катаока
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
