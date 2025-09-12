Новое российское кино на Кинофестивале «Докер». Город Суздаль был впервые вписан в древние летописи 1000 лет назад. На протяжении веков он притягивал саму энергию жизни и творческие силы выдающихся людей. Великие князья Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Георгий Всеволодович возводили здесь мощные укрепления вокруг кремля, строили и многократно перестраивали главный городской собор в честь Рождества Богородицы, основывали вокруг Суздаля ансамбли княжеских резиденций — Кидекшу и Боголюбово. Они взращивали столицу нового государства, прообраз Московского царства, — Владимир на Клязьме.