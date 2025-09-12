Меню
Суздаль. 1000 лет и один день

Суздаль. 1000 лет и один день

6+
О фильме

Новое российское кино на Кинофестивале «Докер». Город Суздаль был впервые вписан в древние летописи 1000 лет назад. На протяжении веков он притягивал саму энергию жизни и творческие силы выдающихся людей. Великие князья Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Георгий Всеволодович возводили здесь мощные укрепления вокруг кремля, строили и многократно перестраивали главный городской собор в честь Рождества Богородицы, основывали вокруг Суздаля ансамбли княжеских резиденций — Кидекшу и Боголюбово. Они взращивали столицу нового государства, прообраз Московского царства, — Владимир на Клязьме.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Сергей Дебижев
Рейтинг фильма

0.0
Каро 11 Октябрь
«Суздаль. 1000 лет и один день» в кинотеатрах

Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
