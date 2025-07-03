Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Тоқты мен Серке
1 постер
Пойду 10
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Тоқты мен Серке

Тоқты мен Серке

Toqty men Serke 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 0

О фильме

Главные герои мультфильма – два беззаботных друга, Токты и Серке. Их безмятежная жизнь неожиданно меняется, когда одной ночью их похищают из родного сарая и перевозят на закрытую ферму. Токты и Серке, которым поначалу понравилась щедрая земля, в конце концов почувствовали, что попали в ловушку мясников, и придумали способ сбежать. Но покинуть ферму, охраняемую грозным бульдогом Гектаром, не так-то просто. Чтобы выбраться, друзьям предстоит заручиться помощью местного жителя - хитроумного зайца по имени Кыли, занимающим в той местности должность. На пути к свободе и возвращению домой их ждёт череда приключений, опасностей и неожиданных встреч. 

Тоқты мен Серке - трейлер
Тоқты мен Серке  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 3 июля 2025
Дата выхода
3 июля 2025 Казахстан 6+
Режиссер
Батырхан Дауренбеков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Тоқты мен Серке - трейлер
Тоқты мен Серке Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше