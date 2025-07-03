Главные герои мультфильма – два беззаботных друга, Токты и Серке. Их безмятежная жизнь неожиданно меняется, когда одной ночью их похищают из родного сарая и перевозят на закрытую ферму. Токты и Серке, которым поначалу понравилась щедрая земля, в конце концов почувствовали, что попали в ловушку мясников, и придумали способ сбежать. Но покинуть ферму, охраняемую грозным бульдогом Гектаром, не так-то просто. Чтобы выбраться, друзьям предстоит заручиться помощью местного жителя - хитроумного зайца по имени Кыли, занимающим в той местности должность. На пути к свободе и возвращению домой их ждёт череда приключений, опасностей и неожиданных встреч.
|3 июля 2025
|Казахстан
|6+