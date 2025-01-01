Фильм рассказывает историю мужчины, который по ошибке получает не тот пакет и оказывается втянутым в полное приключений путешествие. Хайри — отец двух детей, зарабатывающий на жизнь курьерской доставкой. Его самая заветная мечта — открыть магазин. Во время одной из доставок он попадает в аварию и оказывается в больнице, где случайно принимает незаконный пакет за деньги — его перепутали с другим человеком. Увидев в этом шанс, Хайри без промедления отправляется в путь в Бурсу. По дороге он встречает Серкана, и вместе с ним оказывается втянутым в забавное и насыщенное приключениями путешествие, где их преследуют настоящие "айякчы" — люди, охотящиеся за пакетом.