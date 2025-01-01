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Подручный

Ayakci
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О фильме

Фильм рассказывает историю мужчины, который по ошибке получает не тот пакет и оказывается втянутым в полное приключений путешествие. Хайри — отец двух детей, зарабатывающий на жизнь курьерской доставкой. Его самая заветная мечта — открыть магазин. Во время одной из доставок он попадает в аварию и оказывается в больнице, где случайно принимает незаконный пакет за деньги — его перепутали с другим человеком. Увидев в этом шанс, Хайри без промедления отправляется в путь в Бурсу. По дороге он встречает Серкана, и вместе с ним оказывается втянутым в забавное и насыщенное приключениями путешествие, где их преследуют настоящие "айякчы" — люди, охотящиеся за пакетом.

Страна Турция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2025
Бюджет 1 000 000 TRL
Сборы в мире $1 124 405
Производство Poll Films
Другие названия
Ayakci, Ayakçı
Режиссер
Mustafa Kotan
В ролях
Хакан Бильгин
Эркан Джан
Muhammed Cangören
Gülben Ergen
Zihni Göktay
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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