Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмре Кинай
Эмре Кинай Emre Kinay
Киноафиша Персоны Эмре Кинай

Эмре Кинай

Emre Kinay

Дата рождения
5 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

В ожидании солнца 7.6
В ожидании солнца (2013)
Красная комната 7.2
Красная комната (2020)
Дочери Гюнеш 6.9
Дочери Гюнеш (2015)

Фильмография Эмре Киная

Ask sadece bir an 4.5
Ask sadece bir an Ask Sadece Bir An
мелодрама 2025, Турция
Подручный 4
Подручный Ayakci
комедия 2025, Турция
Тропики 5
Тропики
драма, мелодрама 2023, Турция
Зюбейдя, Матери и Сыновья 5.8
Зюбейдя, Матери и Сыновья Зюбейдя, Матери и Сыновья
драма 2023, Турция
До последнего вздоха 5.1
До последнего вздоха
драма, криминал 2022, Турция
Пыльный воротник 5.4
Пыльный воротник
драма, комедия, мелодрама 2022, Турция
Красная комната 7.2
Красная комната
драма 2020, Турция
Грех одной матери 4.8
Грех одной матери
драма 2020, Турция
Показать еще
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше