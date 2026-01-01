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Скоро в прокате «Надежда»
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Эмре Кинай
Emre Kinay
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Эмре Кинай
Эмре Кинай
Emre Kinay
Дата рождения
5 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
В ожидании солнца
(2013)
7.2
Красная комната
(2020)
6.9
Дочери Гюнеш
(2015)
Фильмография Эмре Киная
4.5
Ask sadece bir an
Ask Sadece Bir An
мелодрама
2025, Турция
4
Подручный
Ayakci
комедия
2025, Турция
5
Тропики
драма, мелодрама
2023, Турция
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5.8
Зюбейдя, Матери и Сыновья
Зюбейдя, Матери и Сыновья
драма
2023, Турция
5.1
До последнего вздоха
драма, криминал
2022, Турция
5.4
Пыльный воротник
драма, комедия, мелодрама
2022, Турция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Красная комната
драма
2020, Турция
4.8
Грех одной матери
драма
2020, Турция
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