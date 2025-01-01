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The Last Republican
The Last Republican
The Last Republican
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Производство
Media Courthouse Documentary Collective
Другие названия
The Last Republican, El Último Republicano, Ο τελευταίος ρεπουμπλικανός
Режиссер
Стив Пинк
В ролях
Adam Kinzinger
Sofia Kinzinger
Maura Gillespie
Austin Weatherford
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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