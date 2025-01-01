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Киноафиша Фильмы The Last Republican

The Last Republican

The Last Republican 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Производство Media Courthouse Documentary Collective
Другие названия
The Last Republican, El Último Republicano, Ο τελευταίος ρεπουμπλικανός
Режиссер
Стив Пинк
В ролях
Adam Kinzinger
Sofia Kinzinger
Maura Gillespie
Austin Weatherford
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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