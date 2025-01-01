Меню
Фильмы
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Кадры из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Любимые герои, но в новом формате: трех сезонов «Манюни» мало — она появится в анимационном сериале
Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре
Челищев все испортил: «Бандитский Петербург» мог закончиться хэппи-эндом, если бы не эти ошибки
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
