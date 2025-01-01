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Фильмография
Джулия Дайан
Julia Dyan
Киноафиша
Персоны
Джулия Дайан
Джулия Дайан
Julia Dyan
Популярные фильмы
6.4
Роман в ледовом дворце
(2023)
6.1
Крутой поворот
(2024)
5.8
Великая война за праздничную выпечку
(2022)
Фильмография Джулия Дайан
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2024
2023
2022
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.1
Крутой поворот
Sharp Corner
триллер
2024, Канада / Ирландия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Роман в ледовом дворце
An Ice Palace Romance
комедия, мелодрама
2023, Канада
5.8
Великая война за праздничную выпечку
The Great Holiday Bake War
комедия, драма, мелодрама
2022, США
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