Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.9
Synopsis

It follows a dedicated family man who becomes obsessed with saving the lives of the car accident victims on the sharp corner in front of his house — an obsession that could cost him everything.
Country Canada / Ireland
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 9 May 2025
World premiere 9 May 2025
Release date
22 May 2025 Russia Global Film
29 May 2025 Croatia o.A.
22 May 2025 Kazakhstan 18+
29 May 2025 Kyrgyzstan 16+
16 May 2025 Lithuania
29 May 2025 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $197,957
Production Alcina Pictures, Shut up & Colour Pictures, Workhorse Pictures
Also known as
Sharp Corner, La casa al final de la curva, Opasan zavoj, Pnia Khada, Virage fatal, Zakręt śmierci, Крутой поворот, Точка зіткнення
Director
Jason Buxton
Jason Buxton
Cast
Cobie Smulders
Cobie Smulders
Ben Foster
Ben Foster
Gavin Drea
Gavin Drea
Alexandra Castillo
Alexandra Castillo
Jonathan Watton
Jonathan Watton
6.1
5.9 IMDb
Film Reviews
feliciano2016 25 May 2025, 13:58
Скучновато смотреть как чувак сходит с ума
Comon 23 May 2025, 20:20
Очень качественный крепкий фильм. Новый, оригинальный сюжет, огромное число ходов выбора сюжета, можно было повернуть в любую сторону. В то же время… Read more…
Stills
