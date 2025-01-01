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Четыре стены
Четыре стены
Cuatro paredes
Напомним о выходе в прокат
Страна
Испания
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$10 706
Производство
Euskal Irrati Telebista (EiTB), Mundo Cero
Другие названия
Cuatro paredes
Режиссер
Ибон Кормензана
В ролях
София Отеро
Мануэла Вельес
Julene Puente Nafarrate
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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