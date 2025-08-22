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4.9
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Семейный переполох
4.9
Семейный переполох
, 2025
Sin cobertura
Испания / комедия / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Факты
4.9
Пойду
0
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0
В ролях
Эрнесто Севилья
Agustín
Александра Хименес
Julia
Луна Фульхенсио
Blanca
Сальва Рейна
Munio
Кармен Руис
Fruela
Луис Каледжо
Conde Garci Fernandez
Пепе Вийела
Obispo
Петра Мартинес
Хоакин Рейес
Carlos Serrano
Sancho García
Amaia Miranda
Rita
Аймар Миранда
Mario
Режиссер
Mar Olid
Сценарист
Olatz Arroyo
Композитор
Vanessa Garde
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2025
Премьера в мире
22 августа 2025
Дата выхода
22 августа 2025
Испания
A
19 марта 2026
Казахстан
6+
9 октября 2025
Пуэрто-Рико
NR
Сборы в мире
$3 447 601
Производство
Atresmedia Cine, Atresmedia, Buendía Estudios Bizkaia
Другие названия
Sin cobertura, A Family Knight-Mare, Семейный переполох
Еще
Рейтинг фильма
4.9
Оцените
14
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
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Интересные факты
Английское название: A Family Knight-Mare.
В прокате
Премьеры
Онлайн
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Рецензия
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