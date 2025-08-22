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Постер фильма Семейный переполох
4.9
Киноафиша Фильмы Семейный переполох
4.9

Семейный переполох

, 2025
Sin cobertura
Испания / комедия / 18+
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Постер фильма Семейный переполох
4.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Эрнесто Севилья
Эрнесто Севилья
Agustín
Александра Хименес
Александра Хименес
Julia
Луна Фульхенсио
Луна Фульхенсио
Blanca
Сальва Рейна
Munio
Кармен Руис
Fruela
Луис Каледжо
Conde Garci Fernandez
Пепе Вийела
Obispo
Петра Мартинес
Хоакин Рейес
Carlos Serrano
Sancho García
Amaia Miranda
Rita
Аймар Миранда
Аймар Миранда
Mario
Режиссер Mar Olid
Сценарист Olatz Arroyo
Композитор Vanessa Garde
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 августа 2025
Дата выхода
22 августа 2025 Испания A
19 марта 2026 Казахстан 6+
9 октября 2025 Пуэрто-Рико NR
Сборы в мире $3 447 601
Производство Atresmedia Cine, Atresmedia, Buendía Estudios Bizkaia
Другие названия
Sin cobertura, A Family Knight-Mare, Семейный переполох

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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