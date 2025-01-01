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Киноафиша Фильмы Побудь со мной

Побудь со мной

Pobud so mnoy 18+
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О фильме

Знакомство в клубе с привлекательным молодым человеком оборачивается для Александры началом настоящего кошмара. Она просыпается в незнакомой квартире с бронированными окнами, решётками и звукоизоляцией, постепенно осознавая, что её новый знакомый, казавшийся ещё вчера мужчиной мечты, на самом деле — жестокий маньяк, оставивший её взаперти. Единственная связь Саши с внешним миром — это простенький планшет с 40% заряда. Она пытается написать в полицию, но понимает, что не может сообщить о себе ничего конкретного. В итоге она решает обратиться к бывшему парню Михаилу , который передаёт информацию сотруднику службы безопасности своей компании Антону (Пётр Фёдоров). Они поддерживают связь, но оба понимают, что шансы на спасение тают с каждым процентом разряжающегося планшета. Она заперта в изолированном пространстве почти без еды, а Антону всё не удаётся определить её местоположение.

Страна Россия
Производство Место Силы, Originals Production
Другие названия
Pobud so mnoy, Побудь со мной
Режиссер
Илья Аксенов
Илья Аксенов
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Роман Маякин
Роман Маякин
Вера Строкова
Вера Строкова
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