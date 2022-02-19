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Клава Кока
Клава Кока
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Клава Кока
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Дата рождения
23 июля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Клава Кока
Родилась 23 июля 1996 года. Екатеринбург, Россия.
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Статьи о персоне
"Никуда не выкладывай!": Ургант и Клава Кока выставили посмешищем пьяную Бузову
Певица Клава Кока стала гостьей свежего выпуска шоу "Вечерний Ургант". Перед тем, как рассказать в эфире Первого канала о скандальном отдыхе в Куршевеле, звезда лейбла Black Star в очередной раз высмеяла за кулисами свою экс-подругу — телеведущую Ольгу Бузову.
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19 февраля 2022 18:35
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