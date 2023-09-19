Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мальчик, который прятался в лесу
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Мальчик, который прятался в лесу

Мальчик, который прятался в лесу

The Boy in the Woods 18+
О фильме

История Макса, еврейского мальчика, спасающегося от нацистских преследований в Восточной Европе. После того, как его разлучили со своей семьей, Макс находит убежище у крестьянина-христианина Яско, который прячет его на открытом месте до напряженного противостояния с нацистами. Боясь за жизнь своей семьи, Яско отправляет Макса жить в лес, где он учится выживать в одиночку. Там он встречает другого скрывающегося мальчика, Янека. Их необыкновенное приключение завершается героическим спасением маленькой девочки, но за это приходится платить трагическую цену.

Мальчик, который прятался в лесу - дублированный трейлер
Мальчик, который прятался в лесу  дублированный трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 октября 2024
Премьера в мире 19 сентября 2023
Производство Lumanity Productions, JoBro Productions & Film Finance, Undisputed Pictures
Другие названия
The Boy in the Woods, El niño del bosque, Max en el bosque, The Boy in the Woods - Überleben ist Alles, Uma História de Sobrevivência, Una historia de supervivencia, Мальчик, который прятался в лесу
Режиссер
Rebecca Snow
В ролях
Джетт Клине
Джетт Клине
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Маса Лиждек
Кристофер Хейердал
Кристофер Хейердал
Tara Nicodemo
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
10 голосов
6 IMDb
Мальчик, который прятался в лесу - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мальчик, который прятался в лесу

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры фильма Все трейлеры
Мальчик, который прятался в лесу - дублированный трейлер
Мальчик, который прятался в лесу Дублированный трейлер
Мальчик, который прятался в лесу - trailer
Мальчик, который прятался в лесу Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
