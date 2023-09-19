Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История Макса, еврейского мальчика, спасающегося от нацистских преследований в Восточной Европе. После того, как его разлучили со своей семьей, Макс находит убежище у крестьянина-христианина Яско, который прячет его на открытом месте до напряженного противостояния с нацистами. Боясь за жизнь своей семьи, Яско отправляет Макса жить в лес, где он учится выживать в одиночку. Там он встречает другого скрывающегося мальчика, Янека. Их необыкновенное приключение завершается героическим спасением маленькой девочки, но за это приходится платить трагическую цену.