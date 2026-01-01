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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Морган Бедард
Morgan I. Bedard
Киноафиша
Персоны
Морган Бедард
Морган Бедард
Morgan I. Bedard
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.8
Мальчик, который прятался в лесу
(2023)
5.7
Защитник
(2022)
4.6
Другие. Новая обитель
(2025)
Фильмография Морган Бедард
4.6
Другие. Новая обитель
The Dogs
драма, ужасы, детектив
2025, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Мальчик, который прятался в лесу
The Boy in the Woods
биография, драма, исторический
2023, Канада
Смотреть трейлер
5.7
Защитник
The Protector
триллер
2022, Канада
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