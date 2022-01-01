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Александр Иванов
Александр Иванов
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Фильмография
Александр Иванов
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Дата рождения
12 августа 1898
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
20 августа 1984
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александра Иванова
Родился 12 августа 1898 года. Давыдово, Новгородская губерния, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Александра Иванова
Первороссияне
исторический, драма
1967, СССР
7.0
Поднятая целина
драма
1959, СССР
7.0
Солдаты
драма, военный
1956, СССР
7.0
Михайло Ломоносов
биография
1955, СССР
7.0
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