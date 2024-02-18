Вне экрана Томас Штипситс — состоявшийся музыкант; он сам написал песню ко дню рождения, которую его персонаж Энди исполняет для молодого полицейского Георга. Режиссёр Йозеф Хадер посчитал, что первоначальная версия звучала "слишком хорошо", поэтому он и Штипситс совместно доработали песню, сделав исполнение более "низким и режущим слух", что лучше соответствовало пьяному персонажу.