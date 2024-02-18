Оповещения от Киноафиши
Андрэа разводится

Andrea lässt sich scheiden 18+
Страна Австрия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 января 2025
Премьера в мире 18 февраля 2024
Дата выхода
23 февраля 2024 Австрия
4 апреля 2024 Германия 6
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $299 960
Производство Wega Film, Golden Girls Filmproduktion
Другие названия
Andrea lässt sich scheiden, Andrea Gets a Divorce, Andrea dostaje rozwód, Андрэа разводится, 女警撞到夫
Режиссер
Йозеф Хадер
В ролях
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Йозеф Хадер
Томас Шуберт
Роберт Штадлобер
Бранко Самаровски
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Интересные факты

Вне экрана Томас Штипситс — состоявшийся музыкант; он сам написал песню ко дню рождения, которую его персонаж Энди исполняет для молодого полицейского Георга. Режиссёр Йозеф Хадер посчитал, что первоначальная версия звучала "слишком хорошо", поэтому он и Штипситс совместно доработали песню, сделав исполнение более "низким и режущим слух", что лучше соответствовало пьяному персонажу.

