Август на НТВ начнется с погонь, заговоров и возмездия: рассказываем, какие сериалы выйдут в эфир

У «Невского» появился серьезный конкурент с ружьем и псом: сериал «Леший» для НТВ уже вовсю снимают в лесу (тут свежие кадры с площадки)

Сколько лет Наде из «Девчат»? Она не просто так хотела побыстрее выйти замуж — «часики тикали»

Леди Баг существовала на самом деле? У Маринетт был реальный прототип — автор даже прическу оставил

Он был «Игрой престолов» до «Игры престолов»: «Спартак» возвращается 12 лет спустя — с женщинами-гладиаторами и воскресшим злодеем

Мошенница, но не красотка: реальная Миледи совсем не похожа на Терехову из советских «Трех мушкетеров» — да и под описание Дюма подходит слабо (фото)

Геймеры знают: как сценаристы убили драму во 2 сезоне «Одни из нас» — хотя было, откуда списывать

2 сезон «Туалетного мальчика Ханако» стоит смотреть даже тем, кто плевался от первого — тайтл стал лучше почти по всем фронтам

Квентин Тарантино назвал свой любимый комикс от Marvel — по нему сняли успешный фильм, но сиквела все нет

Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии