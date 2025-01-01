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Девушки на балконе
Кадры из фильма «Девушки на балконе»
Кадры из фильма «Девушки на балконе»
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Фантастическая четверка: Первые шаги
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
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2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
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2025, Россия, семейный
Рыжая Соня
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2025, США, фэнтези, боевик
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
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Отзывы
2025, США, спорт
Август на НТВ начнется с погонь, заговоров и возмездия: рассказываем, какие сериалы выйдут в эфир
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