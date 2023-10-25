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Киноафиша Фильмы Газели

Газели

Ahoo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После загадочного исчезновения жениха молодая скульптор переезжает в отдаленный уголок страны, куда из разных мест перебрались все его немногочисленные обитатели. И кажется, что у каждого из них есть своя собственная тайна.
Страна Иран
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 25 октября 2023
Дата выхода
25 октября 2023 Иран
Другие названия
Ahoo, Gazelle, Газели
Режиссер
Houshang Golmakani
В ролях
Sepideh Arman
Реза Кианиан
Hamed Komaily
Али Мосаффа
Soheyla Razavi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
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