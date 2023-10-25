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Газели
Газели
Ahoo
18+
Напомним о выходе в прокат
О фильме
После загадочного исчезновения жениха молодая скульптор переезжает в отдаленный уголок страны, куда из разных мест перебрались все его немногочисленные обитатели. И кажется, что у каждого из них есть своя собственная тайна.
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Страна
Иран
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
25 октября 2023
Дата выхода
25 октября 2023
Иран
Другие названия
Ahoo, Gazelle, Газели
Режиссер
Houshang Golmakani
В ролях
Sepideh Arman
Реза Кианиан
Hamed Komaily
Али Мосаффа
Soheyla Razavi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
10
голосов
4.2
IMDb
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