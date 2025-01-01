Лили Коллиас

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

«Шокирует, впечатляет и удивляет» — все это про новый хоррор «Орудия»: набрал 100% на RT и превзошел «Варвара»

Сначала вы их скипали, а теперь разбираете по косточкам: как создавали титры к «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорсу» и «Этерне»

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму