Награды и номинации фильма No Other Land

Награды и номинации фильма No Other Land 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший документальный фильм
Номинант
Берлинале 2024 Берлинале 2024
Премия Берлинале в области документального кино
Победитель
Документальный фильм
Победитель
