No Other Land
Награды и номинации фильма No Other Land
Награды и номинации фильма No Other Land 2024
Оскар 2025
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший документальный фильм
Номинант
Берлинале 2024
Премия Берлинале в области документального кино
Победитель
Документальный фильм
Победитель
