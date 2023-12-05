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Постер фильма Pomorska bitka za Split
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Pomorska bitka za Split

, 2023
Pomorska bitka za Split
Хорватия / документальный / 18+
Постер фильма Pomorska bitka za Split

В ролях

Renato Alajbeg
OTB Solta
Dario Blagaic
Prisluskivac
Mile Budisa
Centar za obavjescivanje
Milivoj Burica
OTB Brac
Mile Catlak
Zapovjednik pomorskih diverzanata HRM
Matej Gabrilo
Ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu
Niksa Hrzic
OTB Brac
Mate Jaksic
Tonci Jelavic
1. dobrovoljacki bataljun
Zdravko Kardum
Zapovjednik obrane grada Splita
Режиссер Igor Pjevac
Сценарист Igor Pjevac
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 декабря 2023
Дата выхода
5 декабря 2023 Хорватия
Бюджет €65 000
Производство AVS Broadcast, Mamosa
Другие названия
Pomorska bitka za Split

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 января 2024

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