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Pomorska bitka za Split
Pomorska bitka za Split
, 2023
Pomorska bitka za Split
Хорватия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Renato Alajbeg
OTB Solta
Dario Blagaic
Prisluskivac
Mile Budisa
Centar za obavjescivanje
Milivoj Burica
OTB Brac
Mile Catlak
Zapovjednik pomorskih diverzanata HRM
Matej Gabrilo
Ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu
Niksa Hrzic
OTB Brac
Mate Jaksic
Tonci Jelavic
1. dobrovoljacki bataljun
Zdravko Kardum
Zapovjednik obrane grada Splita
Режиссер
Igor Pjevac
Сценарист
Igor Pjevac
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Хорватия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
5 декабря 2023
Дата выхода
5 декабря 2023
Хорватия
Бюджет
€65 000
Производство
AVS Broadcast, Mamosa
Другие названия
Pomorska bitka za Split
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Обновлено 17 января 2024
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