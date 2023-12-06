Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождество как обычно Рождество как обычно
Киноафиша Фильмы Рождество как обычно
Så Var Det Jul Igjen

Рождество как обычно, 2023

2023 / Норвегия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 декабря 2023
Премьера в мире 6 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Петтер Холмсен
В ролях
Марит Андреассен
Марит Андреассен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Йонас Страндт Гравли
Йонас Страндт Гравли
Веслемёй Мёркид
Ида Урсин-Хольм
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Рождество как обычно 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Паранормальные явления. Другое измерение
Паранормальные явления. Другое измерение
2023, Тайвань, ужасы, детектив, триллер
Королевство зверей
Королевство зверей
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
Related video
Концовку 5-й серии «Слова пацана» оценят только те, кто смотрел фильм «Брат»: присмотритесь к кадрам
Подставила серьезных людей: вот что натворила дочь Киркорова
Не всегда была Надюхой: в этой миловидной блондинке не узнать Дорошину (фото)
С матерью ничего общего: на кого похожи три сына Серафимы прекрасной (фото)
Копия Шурика: таким Олега Даля помнят только самые преданные поклонники
Серая мышка: в молодости звезду «Бедной Насти» язык не поворачивается назвать красоткой
Высоцкий готовил цыпленка табака только по этому рецепту: всегда получался сочным
Русская Мэрилин Монро: в молодости Аллегрова была другим человеком
Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)
Пабло Пикассо потерял дар речи, увидев эту советскую актрису: называл ее русской богиней
«Не Челентано, но приятно»: Орнелла Мути выбрала самого красивого российского артиста
Герои «Слова пацана» обожали такой суп: легендарный рецепт, который все забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше