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Марит Андреассен
Марит Андреассен Marit Andreassen
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Марит Андреассен

Marit Andreassen

Дата рождения
29 марта 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Марит Андреассен

Родилась 29 марта 1966 года. Свольвер, Норвегия. 

Популярные фильмы

Пришельцы из прошлого 7.7
Пришельцы из прошлого (2019)
Нефть 7.6
Нефть (2018)
Рождественская охота 7.6
Рождественская охота (2019)

Фильмография Марит Андреассен

Детективы зверопоезда 5
Детективы зверопоезда Kutoppen - På sporet
анимация, семейный 2023, Норвегия
Рождество как обычно 5.6
Рождество как обычно Så Var Det Jul Igjen
комедия, мелодрама 2023, Норвегия
Титина 7.4
Титина Titina
приключения, анимация, семейный 2022, Бельгия / Норвегия
Christmas at Cattle Hill 5.6
Christmas at Cattle Hill Jul på KuToppen
боевик, приключения, анимация 2020, Норвегия
Рождественская охота 7.6
Рождественская охота
драма, комедия, мелодрама 2019, Норвегия
Пришельцы из прошлого 7.7
Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика 2019, Норвегия
Нефть 7.6
Нефть
драма 2018, Норвегия/Бельгия
Веселая ферма 5.6
Веселая ферма KuToppen / Cattle Hill
анимация 2018, Норвегия
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