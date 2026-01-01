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Фильмография
Марит Андреассен
Marit Andreassen
Киноафиша
Персоны
Марит Андреассен
Марит Андреассен
Marit Andreassen
Дата рождения
29 марта 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Марит Андреассен
Родилась 29 марта 1966 года. Свольвер, Норвегия.
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Популярные фильмы
7.7
Пришельцы из прошлого
(2019)
7.6
Нефть
(2018)
7.6
Рождественская охота
(2019)
Фильмография Марит Андреассен
5
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Рождество как обычно
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7.4
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Titina
приключения, анимация, семейный
2022, Бельгия / Норвегия
5.6
Christmas at Cattle Hill
Jul på KuToppen
боевик, приключения, анимация
2020, Норвегия
7.6
Рождественская охота
драма, комедия, мелодрама
2019, Норвегия
7.7
Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика
2019, Норвегия
7.6
Нефть
драма
2018, Норвегия/Бельгия
5.6
Веселая ферма
KuToppen / Cattle Hill
анимация
2018, Норвегия
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