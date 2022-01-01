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Марит Андреассен
Марит Андреассен
Marit Andreassen
О персоне
Фильмография
Марит Андреассен
Marit Andreassen
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Дата рождения
29 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Марит Андреассен
Родилась 29 марта 1966 года. Свольвер, Норвегия.
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Фильмография Марит Андреассен
22 июля
криминал, драма, исторический
2018, Норвегия / Исландия / США
6.0
Веселая ферма
анимация
2018, Норвегия
6.0
Элиас и королевская яхта
семейный, анимация, детский
2007, Норвегия
5.0
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