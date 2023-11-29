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American Symphony

Американская симфония, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 ноября 2023
Премьера в мире 29 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Мэтт Хейнеман
Мэтт Хейнеман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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8.5 IMDb
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Постер фильма Американская симфония 2 постера
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