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Постер мультфильма Скуби-Ду и призрак ведьмы
7.3
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду и призрак ведьмы
7.3

Скуби-Ду и призрак ведьмы

, 1999
Scooby-Doo and the Witch's Ghost
Япония, США / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Скуби-Ду и призрак ведьмы
7.3

О фильме

Когда компания друзей знакомится со знаменитым автором романов ужасов Беном Рэйвенкрофтом, он приглашает их в свой родной город на осенний Праздник урожая. Все оборачивается загадочным приключением: в городке обитает привидение одного из предков Бена — знаменитой Сары.

В ролях

Мэри Кэй Бергман
Мэри Кэй Бергман
Daphne Blake
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Фред Джонс
Тим Карри
Тим Карри
Ben Ravencroft
Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Luna
Дженнифер Хейл
Дженнифер Хейл
Thorn
Джейн Уидлин
Dusk
Боб Джоулз
Джек
Тресс МакНилл
Тресс МакНилл
Sarah Ravencroft
Скотт Иннес
Норвилл «Шэгги» Роджерс
Скотт Иннес
Норвилл «Шэгги» Роджерс
Би. Джей Уорд
Velma
Режиссер Джим Стенструм
Сценарист Rick Copp, Дэвид Гудман, Дэвис Дой, Гленн Леопольд
Композитор Луи Фебре
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония / США
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 6 марта 2001
Производство Hanna-Barbera Cartoons, Warner Bros. Animation, Warner Bros. Television Animation
Другие названия
Scooby-Doo and the Witch's Ghost, L'Scooby-Doo i el fantasma de la bruixa, O Scooby-Doo kai i magissa fantasma, Scooby Doo i Duch Czarownicy, Scooby Doo y el fantasma de la bruja, Scooby-Doo e il fantasma della strega, Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, Scooby-Doo és a boszorkány szelleme, Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière, Scooby-Doo ja noidan haamu, Scooby-Doo och häxans spöke, Scooby-Doo og heksa sitt spøkelse, Scooby-Doo şi fantoma vrăjitoarei, Scooby-Doo und das Geheimnis der Hexe, Scooby-Doo! y el fantasma de la bruja, Scooby-Doo!: Sihirli Hayalet, Scoubidou et le Fantôme de la sorcière, Ο Σκούμπι-Ντου και η μάγισσα φάντασμα, Скуби-Ду и призрак ведьмы, スクービー・ドゥーと魔女ゴースト, 叔比狗與女巫之鬼, Scooby-Doo y el fantasma de la bruja

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 15 ноября 2023

Цитаты

Sarah Ravencroft [Шэгги бежит рядом со Скуби, у которого в зубах книга, как вскоре Сара Равенкрофт хватает Скуби за хвост и поднимает его перед собой] Отдай мою книгу, надоедливый пес!
[Забирает книгу из его рта]
Scooby Doo Круг? Здес?
Norville 'Shaggy' Rogers Скуби!
[Берёт ведро с водой и бежит к ней]
Norville 'Shaggy' Rogers Отпусти моего дружка, ты жуткая карга!
[Бросает воду на неё, намочив с ног до головы]
Sarah Ravencroft Что... это было?
Norville 'Shaggy' Rogers Ты же не таешь, как в «Волшебнике страны Оз»!
Sarah Ravencroft Глупец! Я тебя уничтожу!
[Шэгги начинает бежать, она роняет Скуби и тянет руку, чтобы схватить Шэгги за плечо, но он бросает ведро назад, которое падает ей на голову и надевается на неё]

Отзывы о мультфильме

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