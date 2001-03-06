Sarah Ravencroft [Шэгги бежит рядом со Скуби, у которого в зубах книга, как вскоре Сара Равенкрофт хватает Скуби за хвост и поднимает его перед собой] Отдай мою книгу, надоедливый пес!

[Забирает книгу из его рта]

Scooby Doo Круг? Здес?

Norville 'Shaggy' Rogers Скуби!

[Берёт ведро с водой и бежит к ней]

Norville 'Shaggy' Rogers Отпусти моего дружка, ты жуткая карга!

[Бросает воду на неё, намочив с ног до головы]

Sarah Ravencroft Что... это было?

Norville 'Shaggy' Rogers Ты же не таешь, как в «Волшебнике страны Оз»!

Sarah Ravencroft Глупец! Я тебя уничтожу!