Sarah Ravencroft
[Шэгги бежит рядом со Скуби, у которого в зубах книга, как вскоре Сара Равенкрофт хватает Скуби за хвост и поднимает его перед собой]
Отдай мою книгу, надоедливый пес!
[Забирает книгу из его рта]
Scooby Doo
Круг? Здес?
Norville 'Shaggy' Rogers
Скуби!
[Берёт ведро с водой и бежит к ней]
Norville 'Shaggy' Rogers
Отпусти моего дружка, ты жуткая карга!
[Бросает воду на неё, намочив с ног до головы]
Sarah Ravencroft
Что... это было?
Norville 'Shaggy' Rogers
Ты же не таешь, как в «Волшебнике страны Оз»!
Sarah Ravencroft
Глупец! Я тебя уничтожу!
[Шэгги начинает бежать, она роняет Скуби и тянет руку, чтобы схватить Шэгги за плечо, но он бросает ведро назад, которое падает ей на голову и надевается на неё]