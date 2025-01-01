Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду и упорный оборотень Скуби-Ду и упорный оборотень, 1988: актеры и роли

Скуби-Ду и упорный оборотень, 1988: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рэй Паттерсон Ray Patterson
В ролях
Дон Мессик Don Messick Casey Kasem Хэмилтон Кэмп Hamilton Camp Джим Каммингс Джим Каммингс Jim Cummings Эд Гилберт Эд Гилберт Ed Gilbert Brian Stokes Mitchell Алан Оппенхаймер Alan Oppenheimer Роб Полсен Rob Paulsen Фрэнк Уэлкер Фрэнк Уэлкер Frank Welker
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»
«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях
Она не хотела этого, но все-таки сделала: зачем Хюррем сама отправила к Сулейману наложницу
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?
Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»
Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»
10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше