Римский блюз, 2023: актеры и роли

Римский блюз, 2023: актеры и роли

Режиссер
Джанлука Манцетти Gianluca Manzetti
В ролях
Лидия Витале Лидия Витале Lidia Vitale Франческо Геги Франческо Геги Francesco Gheghi Алессандро Бернардини Alessandro Bernardini Габриэль Фальсетта Габриэль Фальсетта Gabriele Falsetta
