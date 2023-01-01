Маня и Груня, 2023

Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня…