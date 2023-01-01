Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Маня и Груня

Маня и Груня, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Это не ссылка и не результат столичных интриг. О переводе в провинцию Пичугина попросила сама. Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане, забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. В их понимании женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня…

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Кирилл Седухин
В ролях
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Илья Носков
Илья Носков
Антон Денисенко
Максим Белбородов
Максим Белбородов
Елена Панова
Елена Панова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером
Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте
Никто не заметил подмену: этот актер снялся вместо Шукшина в фильме «Они сражались за Родину»
А думали, что бездетный: у Меньшикова есть взрослая «дочь» от известной актрисы (фото)
Тест: кто из героев Disney сыграл бы вас в фильме о вашей жизни?
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии
33 несчастья: от участи маленькой звездочки советского кино волосы дыбом
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»
В эти даты рождаются невероятно мудрые женщины: проверьте, есть ли вы в списке
Самое популярное русское имя: иностранцы постоянно называют детей в честь этого выдающего мужчины
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Французские астрологи назвали самый одинокий знак Зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше