Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пуреза Пуреза, 2022: актеры и роли

Пуреза, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ренато Барбьери Renato Barbieri
В ролях
Дира Паис Дира Паис Dira Paes Матеус Абреу Matheus Abreu Флавио Баураки Флавио Баураки Flavio Bauraqui Сержиу Сарториу Sergio Sartorio Мариана Нюнс Мариана Нюнс Mariana Nunes
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели
Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии
29 000 000 зрителей у каждого эпизода: неудивительно, что «Дом дракона» готовит грандиозное возвращение — вот когда стартует 3 сезон
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше