Другие названия

Tom and Jerry: Snowman's Land, Tom und Jerry: Schneemannland, Tom y Jerry en la tierra de nieve, トムとジェリー：スノーマンズランド, Tom & Jerry: Terra do Boneco de Neve, Tom e Jerry a Nevelandia, Tom e Jerry: Terra dos Bonecos de Neve, Tom és Jerry: A hóemberek földjén, Tom et Jerry : le pays des Bonhommes de neige, Tom et Jerry au pays des neiges, Tom i Džeri: Sneška zemlja, Tom i Jerry: Kraina bałwanków, Tom y Jerry: la tierra del muñeco de nieve, Том и Джерри: Страна снеговиков, Том і Джеррі: Країна сніговиків, टॉम एंड जेरी: स्नोमैन्स लैंड, 湯姆貓與傑利鼠：雪人之地, Tom & Jerry au pays des neiges, Tom & Jerry Snowman’s Land, 猫和老鼠之雪人乐园圣诞节, 猫和老鼠：雪人国大冒险, Tom və Jerry: Qardan Adamın Ölkəsi

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