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Постер мультфильма Том и Джерри: Страна снеговиков
4.9
Том и Джерри: Страна снеговиков - Трейлер
Киноафиша Фильмы Том и Джерри: Страна снеговиков
4.9

Том и Джерри: Страна снеговиков

, 2022
Tom and Jerry: Snowman's Land
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Том и Джерри: Страна снеговиков
4.9
Том и Джерри: Страна снеговиков - Трейлер
Том и Джерри: Страна снеговиков  Трейлер

О фильме

Пришло время окунуться в атмосферу праздника вместе с Томом и Джерри! С помощью магии в воздухе Джерри и его племянник Таффи создают снежную мышь, которая чудесным образом оживает! Чтобы не дать своему новому другу, снежному мышонку Ларри, растаять, Таффи и Джерри должны наперегонки с ним добраться до легендарной деревни снеговика. По горячим следам у Тома и коварного доктора Даблвея есть свои собственные планы относительно магии Ларри.

В ролях

Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Little Girl
Ларейн Ньюман
Ларейн Ньюман
Mrs. LePage
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Larry The Snowman
Кэт Суси
Tuffy
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки
Floyd
Mick Cipes
Jerry (speaking)
Джоуи Д’Аурия
Butch
Реджи Дэвис
Snow Mayor
Стивен Стэнтон
Стивен Стэнтон
Lightning
Стивен Стэнтон
Стивен Стэнтон
Lightning
Рик Зефф
Рик Зефф
Narrator
Рик Зефф
Рик Зефф
Narrator
Режиссер Даррел Ван Ситтерс
Сценарист Уилл Финн, Джозеф Барбера, Уильям Ханна, Jase Ricci
Композитор Вивек Маддала
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 ноября 2022
Премьера в мире 6 сентября 2022
Производство Warner Bros. Animation, Turner Entertainment
Другие названия
Tom and Jerry: Snowman's Land, Tom und Jerry: Schneemannland, Tom y Jerry en la tierra de nieve, トムとジェリー：スノーマンズランド, Tom & Jerry: Terra do Boneco de Neve, Tom e Jerry a Nevelandia, Tom e Jerry: Terra dos Bonecos de Neve, Tom és Jerry: A hóemberek földjén, Tom et Jerry : le pays des Bonhommes de neige, Tom et Jerry au pays des neiges, Tom i Džeri: Sneška zemlja, Tom i Jerry: Kraina bałwanków, Tom y Jerry: la tierra del muñeco de nieve, Том и Джерри: Страна снеговиков, Том і Джеррі: Країна сніговиків, टॉम एंड जेरी: स्नोमैन्स लैंड, 湯姆貓與傑利鼠：雪人之地, Tom & Jerry au pays des neiges, Tom & Jerry Snowman’s Land, 猫和老鼠之雪人乐园圣诞节, 猫和老鼠：雪人国大冒险, Tom və Jerry: Qardan Adamın Ölkəsi

Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Том и Джерри: Страна снеговиков - Трейлер
Том и Джерри: Страна снеговиков Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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