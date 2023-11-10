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Хапхаан
Отзывы о фильме «Хапхаан»
Хапхаан
2023 / Россия
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Надежда Филиппова
10 ноября 2023, 07:44
Пошла на фильм только для интереса, прочитав, что режиссёр продал свою квартиру, чтобы снять фильм. И стало жаль режиссёра, что он застрял в 90-х годах, когда возможно и были такие разборки как в фильме. Сказался слабый сценарий фильма. Все время видеть молодых и не очень мужчин оказывается очень тяжело. Все таки , если бы эта девушка, которая возникает в конце фильма была бы хотя бы с середины. Правильно пишут, что девушки, женщины, бабушки скрашивают жизнь наших юношей, мужчин, дедушек. Видимо, увидеть в фильме известных артистов не было возможности из-за нехватки денежных средств. А жаль, все таки профессионалы, есть профессионалы, они обязательно принесли бы в фильм много хорошего и показали молодому режиссёру что да как. После фильма посмотрела на лица зрителей, явно ожидали большего, они были разочарованы фильмом. Мои дети тоже сказали, что режиссёр не окупит затраченные средства. Но я думаю, что якутяне ещё придут на этот фильм, хотя бы чтобы посмотреть как нельзя снимать несовременные фильмы. Желаю Никите Новгородову новых идей и чтобы следующий фильм был снят по хорошему сценарию. Это личное мнение. Сколько людей, столько и мнений.
10 ноября 2023, 07:44
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Киноафиша.инфо
10 ноября 2023, 13:23
в ответ на сообщение
Надежда Филиппова от 10 ноября 2023, 07:44
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
10 ноября 2023, 13:23
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