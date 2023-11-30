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Плавать 62
9.6
Плавать 62
, 2023
Swim 62
ОАЭ / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
9.6
Режиссер
Mansoor Al Dhaheri
Композитор
Selim Arjoun
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
ОАЭ
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$6 294
Производство
FilmGate Productions
Другие названия
Swim 62
Еще
Рейтинг фильма
9.6
Оцените
15
голосов
9.1
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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