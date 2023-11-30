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Постер фильма Плавать 62
9.6
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9.6

Плавать 62

, 2023
Swim 62
ОАЭ / документальный / 18+
Постер фильма Плавать 62
9.6
Режиссер Mansoor Al Dhaheri
Композитор Selim Arjoun
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ОАЭ
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 ноября 2023
Дата выхода
30 ноября 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $6 294
Производство FilmGate Productions
Другие названия
Swim 62

Рейтинг фильма

9.6
Оцените 15 голосов
9.1 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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