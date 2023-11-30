Плавать 62, 2023

Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли

Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50

Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям

«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру

5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить

Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер

«Работа не волк, в лес не убежит», а вот тест уже там: вспомните фильмы СССР по кадру с рощей

«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки

«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»

Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном