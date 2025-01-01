Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите

Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»

Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6

«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)

«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й