Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Розали Розали, 2023: актеры и роли

Розали, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Давид Бабаханян David Babakhanyan
В ролях
Тарон Испирян Taron Ispiryan Настасья Головко Сурен Тумасян Suren Tumasyan Альберт Сафарян Albert Safaryan Вазген Закарян
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше