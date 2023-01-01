Розали, 2023

В одной из армянских секретных лабораторий ученые-разработчики создали уникального робота- женщину. Розали - не просто обладательница искусственного интеллекта, в ней заложены синтетические гормоны, позволяющие ей мыслить и чувствовать, как человек. Это - настоящий прорыв в нано технологиях. Но чтобы запустить механизм «очеловечивания», Розали должна ощутить весь спектр эмоций: любовь, ревность, влечение, счастье, ненависть и сострадание. В эксперименте соглашается принять участие погрязший в долгах и запутавшийся в собственной лжи молодой человек.

Если «разумный» робот может влюбиться в человека, то отчаянный лгун и пройдоха, влюбившись, может вполне стать настоящим героем.