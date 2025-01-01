Меню
Фильмы
Вся жизнь
Вся жизнь, 2023: актеры и роли
Режиссер
Ханс Штайнбихлер
Hans Steinbichler
В ролях
Август Цирнер
August Zirner
Андреас Луст
Andreas Lust
Мария Хофштаттер
Maria Hofstätter
Марианна Зёгебрехт
Marianne Sägebrecht
Роберт Штадлобер
Robert Stadlober
Томас Шуберт
Thomas Schubert
Wolfgang Oliver
«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»
Не согласны, что «Две крепости» — лучший фильм «Властелина колец»? Вот пять причин, чтобы передумать
Миллионы уже посмотрели сериал «Зеркало для оборотня», а вы еще сомневаетесь? Вот краткое содержание всех серий
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки
Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
