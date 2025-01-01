Меню
Фильмы
Tejas
Tejas, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Сарвеш Мевара
Sarvesh Mewara
В ролях
Кангана Ранаут
Kangana Ranaut
Аншул Чаухан
Anshul Chauhan
Варун Митра
Varun Mitra
Роэд Хан
Rohed Khan
Вина Наир
Veenah Naair
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Думали, «Настоящий детектив» крут? Эти 5 мини-сериалов по книгам засосут так, что вы напрочь забудете про сон
Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле
А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда
Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше
Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
«Общак» снова в деле: у «Лихих» появится более серьезное продолжение — теперь действительно сняли в Хабаровске
